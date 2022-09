Kärnten: Vier junge Männer nach Saunabrand im Krankenhaus

Nach einem Saunabrand in Kärnten sind am Freitagnachmittag vier junge Männer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gekommen. Laut Polizei fing die in einer Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus in St. Veit an der Glan untergebrachte Sauna kurz nach 16.00 Uhr aus unbekannter Ursache Feuer. Rasch waren die Einsatzkräfte zur Stelle, die Feuerwehrleute verhinderten eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Räume der Wohnung.

Die vier Bewohner der Wohngemeinschaft im Alter von 20 bis 28 Jahren wurden von der Rettung anschließend ins örtliche Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.