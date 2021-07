Viele "heilige Quellen" sind gesundheitsgefährdend

Das untersuchte Weihwasser war durchwegs extrem bakteriell belastet. „In einem tausendstel Liter wurden bis zu 62 Millionen kultivierbare Bakterien gefunden“, sagte Kirschner. Auch Fäkalbakterien - etwa durch mangelnde Hygiene nach dem Toiletten-Besuch - wurden nachgewiesen. „Je frequentierter die Kirche, desto mehr Bakterien. Das könnte vor allem in Spitälern ein bis dato unbeachtetes Problem darstellen, da hier viele Personen mit geschwächtem Immunsystem sind“, so der MedUni Wien-Experte. Während die Untersuchung der heiligen Quellen weltweit erstmals vorgenommen worden sei, gebe es für Weihwasser drei frühere Studien, eine davon von spanischen Forschern in Sevilla. „Die Ergebnisse sind sehr ähnlich“, sagte Kirschner.

Doch was kan man tun, um die vermeintliche Kraft der "heiligen" Quellen weiterhin zu nutzen? Ideen und Lösungsansätze für eine hygienischere Nutzung auch von Weihwasser gibt es: So hat ein italienischer Priester vor einigen Jahren einen Weihwasser-Spender erfunden, der tropfenweise Wasser gibt. Frühere Studien haben gezeigt, dass ein höherer Salzgehalt (empfohlen werden 20 Prozent) die Vermehrung der Bakterien stoppt. Als zuverlässiges Desinfektionsverfahren kann die Salzzugabe nicht angesehen werden, erklärte Kirschner. Der Mikrobiologe rät vielmehr zum rechtzeitigen Austausch des Weihwassers in den Kirchen, das ausschließlich in der Osternacht gesegnet wird.