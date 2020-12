Verunreinigtes Trinkwasser in Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha

Die Marktgemeinde Hof am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) hat am Freitag die Bewohner vor einer Verunreinigung des Trinkwassers gewarnt. Bei Untersuchungen seien darin laut einer amtlichen Mitteilung coliforme Bakterien und Enterokokken entdeckt worden. Es dürfe darum nur im abgekochten Zustand als Trinkwasser verwendet werden.

Solche Enterokokken können vor allem bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem mitunter Infektionen auslösen. SIe vermehren sich grundsätzlich nicht im Wasser, müssen also von außen hereingetragen worden sein - zum Beispiel durch Fäkalien.