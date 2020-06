Vertrauen auf die "weiße Weste"

Ein verurteilter Pädophiler, der am Jugendamt in Hallein unbemerkt als Sozialpädagoge arbeiten konnte. Ein Bäcker aus dem Innviertel, der in seiner Heimatgemeinde " Grabschi" genannt wurde, und trotz seines Rufs jahrelang eine Jugend-Fußballmannschaft trainieren durfte. Wegen sexuellen Missbrauchs an drei Mädchen wurde der 62-Jährige kürzlich zu drei Jahren Haft verurteilt, eines davon unbedingt.

Fälle wie diese haben den Magistrat der Stadt Salzburg veranlasst, sich künftig genauer anzuschauen, wer in ihre Kindergärten kommt. Sie überprüfen nicht nur Angestellte, sondern auch ehrenamtliche Helfer wie z.B. Leseopas und Sportvereine ( der KURIER berichtete).

Möglich macht das eine Gesetzesnovelle, die mit Jänner 2014 in Kraft getreten ist. Demnach dürfen Kinder- und Jugendeinrichtungen zusätzlich zum Leumundszeugnis einen Auszug aus dem erweiterten Strafregister verlangen – die so genannte "Sexualstraftäterdatei". Darin sind etwa auch Berufsverbote, die Richter bei einer Verurteilung gegen die "sexuelle Integrität" verhängen, aufgelistet. Im Klartext: Wer mit Kindern zu tun hat, sollte nachweisen können, dass er eine weiße Weste hat.