Versteigerung von Heeresfahrzeugen und Heeresgerät

Das Dorotheum versteigert am kommenden Freitag in Salzburg in einer großen Auktion Fahrzeuge und Geräte des Österreichischen Bundesheers. Die Rufpreise beginnen bei 100 Euro für stark reparaturbedürftige Autos, um einen 18 Tonnen schweren, vierachsigen Lkw samt Kran kann ab 3000 Euro mitgeboten werden. Insgesamt kommen 199 Fahrzeuge und Geräte unter den Hammer.