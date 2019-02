Verprügelter Lenker fuhr betrunken zur Polizei

Traun. Weil er und sein Beifahrer von einem Unbekannten verprügelt worden waren, wurde ein 47-Jähriger Montagabend in Traun bei der Polizei vorstellig. Er zeigte den unbekannten Schläger in der Polizeiinspektion an. Dabei roch der Beamte allerdings die Alkoholfahne. Weil er 1,02 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde dem Autolenker noch der Führerschein abgenommen.

Die Details rund um die Auseinandersetzung wurden von der Polizei als noch recht verworren beschrieben. Der betrunkene Pkw-Lenker berichtete, dass er wegen einer über die Straße laufenden Frau zu einer Vollbremsung gezwungen worden war. Danach habe ein Unbekannter eine Bierflasche gegen sein Auto geschleudert. Als er das Seitenfenster öffnete und den Unbekannten zur Rede stellen wollte, verpasste ihm dieser Faustschläge ins Gesicht. Sein Beifahrer verfolgte daraufhin den Angreifer und soll dann ebenfalls niedergeschlagen worden sein. Ob die Frau, die den Zwischenfall ausgelöst haben soll zum Schläger gehörte, war nicht klar.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Disput beobachtet haben ( 059133/4130-0). Der Gesuchte wurde als 1,85 Meter groß und 90 Kilo schwer beschrieben.