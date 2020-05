Vermisster Bub wollte zu Großeltern nach Deutschland reisen

Rund 1000 Kilometer mit dem Zug hat ein 11-Jähriger am Donnerstag zurückgelegt. Seine Eltern mussten derweil in Wattens (Bezirk Innsbruck Land) bange Stunden erleben. Sie hatten ihren Sohn um 14 Uhr als vermisst gemeldet. Er hatte am Morgen das Haus verlassen, war aber nicht in seiner Schule in Hall i.T. aufgetaucht. Wie am Freitag bekannt wurde, hat sich der Bursche alleine auf eine Zugreise von Tirol nach Norddeutschland gemacht.

Er wurde offenbar von Heimweh getrieben. „Die Familie ist vor einigen Jahren nach Tirol gezogen. Der Schüler wollte zu seinen Großeltern“, erzählt Lukas Ettmayer vom Landeskriminalamt Tirol, das die Fahndung leitete. Die gestaltete sich schwierig. „Der Bub hatte den ganzen Tag sein Handy ausgeschaltet. Darum konnten wir ihn nicht anpeilen.“