Verdächtiger festgenommen: Wiener in Kärnten mit Faust niedergeschlagen

Ein 28 Jahre alter Kärntner hat am Dienstagabend einen 40-jährigen Wiener in der Klagenfurter Innenstadt niedergeschlagen und ausgeraubt. Laut Polizei packte er das Opfer von hinten am Hals und streckte es mit einem heftigen Fauststoß ins Gesicht nieder. Als der 40-Jährige schwer verletzt am Boden lag, entriss ihm der Kärntner Brieftasche und Smartphone und machte sich davon. Hinweise führten die Beamten zum Verdächtigen, der an einer Tankstelle festgenommen wurde.

Er hatte einen Teil der Beute noch bei sich. Die Beamten brachten ihn ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt. Der Wiener wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

