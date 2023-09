Vater und 8 Jahre alter Bub aus Bergnot gerettet

Ein 38-j√§hriger Mann und sein achtj√§hriger Sohn sind am Donnerstag mit dem Polizeihubschrauber im Bereich des Tappenkarsees in Kleinarl im Pongau geborgen worden. Das Duo aus Deutschland war vom Parkplatz aus zum Tappenkarsee aufgestiegen und wollte dabei eine Abk√ľrzung nehmen. Dabei kamen der Vater und sein Sohn abseits des Weges in einer Steinrinne nicht mehr weiter, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Samstag.

Nach einem kurzen Suchflug wurden die beiden von der Luft aus lokalisiert und konnten mittels Seilbergung aus der Felsrinne gerettet und ins Tal geflogen werden. Sie blieben unverletzt.

‚ě§ Mehr lesen: Bewusstlos im Schwimmbecken: Mutter reanimierte ihren f√ľnfj√§hrigen Sohn