Asylwerber wirft Polizei Misshandlung vor

Ganz anders schilderten die Polizisten den Hergang: "Er ist wie ein Rumpelstilzchen herumgesprungen", beteuert ein Beamter. „Er hat den Tacker vom Tisch gerissen und sich aufs Hirnkastl gehaut. Er hat sich aufgeführt wie ein Tier.“

Sein Kollege bestätigt. „Er ist ausgezuckt, völlig überraschend. Er hat getobt und mit dem Kopf auf den Boden geschlagen.“ Einem Kollegen sei es gelungen, „ihn am Boden abzulegen“, berichtet ein weiterer Polizist. „Er hat geschrien und getobt: I will kill me.“

Außerdem musste man ihn am Boden fixieren, die Maske sei nötig gewesen, weil er gespuckt habe. "Was mich nur wundert ist, dass Sie die Heftmaschine nicht sichergestellt haben. Die wurde nur gereinigt und gleich wieder verwendet", so Richter Erich Kundegraber zu einem der Polizisten. "Was glauben Sie, wie mich diese Beschwerde gewundert hat?", antwortete der Zeuge. Wie sich herausstellte, war Henry E. am selben Tag noch einmal zur selben Polizeiinspektion gegangen, um seinen vergessenen Schlüssel zu holen. "Hatten Sie da Angst?", fragte der Richter. "Nein", so der 33-Jährige.

Eine Entscheidung in diesem Fall wird es nicht so schnell geben, es dürften noch weitere Zeugen einvernommen werden.