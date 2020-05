Millionenstrafe nach tödlichem Alko-Unfall

Es war der 8. September 2009, als A. den Abend dort verbrachte. Ein Freund sollte fahren, sie wollte trinken und feiern. Doch zwischendurch änderte das Partygirl seinen Plan und erklärte, sie würde gerne nach Hause fahren. Der Bekannte wollte noch abfeiern, deshalb stieg Chamica A. mit 1,8 Promille in den Dodge Charger. Sie kam nicht sehr weit, in einer Kurve verlor sie die Kontrolle und raste in eine Menschengruppe. Vier Menschen (darunter Melissa Basque, s. Foto) wurden teilweise schwer verletzt, die Salzburgerin Julia Bachleitner getötet. In A.’s Wagen wurde von der Polizei eine leere Flasche des Likörs Grand Marnier gefunden. Die Frau wurde deshalb auf Alkohol getestet und festgenommen.

Beim Prozess drohten ihr 30 Jahre Haft. Der Richter verurteilte Chamica A. dennoch „nur“ zu dreieinhalb Jahren (unbedingt) mit der Begründung, dass Alkohol am Steuer auch in Österreich nicht so hart bestraft werden würde, deshalb ließ er Milde walten.

Zuvor hatten Julias Zwillingsschwester und die Mutter – eine Salzburger Universitätsprofessorin – ausgesagt. „Ich bin eine Zwillingsschwester ohne Zwilling“, meinte ihre Schwester im Zeugenstand. Die Mutter hielt fast ein Plädoyer bei ihrer Aussage im „Superior Court“: „Ich komme nicht, um Rache zu fordern, sondern Gerechtigkeit. Ich habe durch diesen Unfall meinen Glauben an Gott verloren. Chamica A. hat endlosen Schaden über meine Familie gebracht.“ Über den Zivilrechtsweg hat die Familie 20 Millionen Dollar von Chamica A. eingeklagt.

Bericht auf myfoxdc.com aus dem Jahr 2011