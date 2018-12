US-Botschaft in Wien warnt vor Terror in Weihnachtszeit

Die US-Botschaft in Wien hat am Montag für Österreich eine Sicherheitswarnung für die Weihnachtszeit ausgesprochen. Sowohl auf ihrer Homepage als auch auf Twitter vermeldete die Botschaft, dass die Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der nach wie vor herrschenden Terrorgefahr in ganz Europa weiter hoch bleiben würden. Extremisten würden sich, so die Warnung, auf "Touristengegenden, Einkaufszentren, Flughäfen, Clubs, Restaurants, Gotteshäuser sowie stark frequentierte Verkehrsknotenpunkte" fokussieren.