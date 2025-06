Urlauberin stürzte im Bregenzerwald 100 Meter ab

Eine 47-jährige Frau aus Luxemburg ist am Freitag in Damüls (Bregenzerwald) bei einem Absturz in den Bergen schwer verletzt worden.

Die Wanderin kam beim Abstieg von der 2.095 Meter hohen Damülser Mittagsspitze aus bisher unbekannter Ursache vom Weg ab und stürzte rund hundert Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände ab.