Unmut über Eröffnung des Städtetags: Nur Männer auf der Bühne

Der Öster­rei­chi­sche Städ­te­bund ist Veranstalter und Organisator des Städtetages. Er ist die in der Verfas­sung veran­kerte Inter­es­sen­ver­tre­tung der Städte und größeren Gemeinden in Öster­reich.

Fragen wirft auf, warum genau bei dieser Thematik Putzfetzen als Giveaways an die Teilnehmenden verteilt werden. Die Botschaft darauf stimmt versöhnlicher: 50 Prozent der unbezahlten Arbeit an die Männer!

Die Reaktion von Städtebundpräsident Michael Ludwig: "Frauen gestalten unsere Städte und Gemeinden wesentlich mit – in der Verwaltung, in der Politik und im gesellschaftlichen Leben." Der Städtetag biete viele Bühnen – und das Engagement von Frauen zeige sich nicht nur auf dem Podium, sondern tagtäglich in der kommunalen Arbeit.

Was ein Blick ins Publikum dieses Arbeitskreises auf jeden Fall verrät: Es gibt in Österreich 11 Prozent Frauen in der Kommunalpolitik und eine noch viel kleinere Prozentzahl an Männern, die das interessiert. Alternierend waren zwischen fünf und acht Männer bei den entsprechenden Vorträgen und Diskussionen anwesend.