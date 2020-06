Unfalllenker wollte mit fremdem Pkw flüchten

Nach einem Unfall in der Obersteiermark ließ ein Lenker seine drei verletzten Mitfahrer zurück und flüchtete. Zunächst zu Fuß, dann mit einem Pkw, den er bei einem Bauernhof stahl.

Vier Klagenfurter im Alter zwischen 18 und 25 Jahren waren in der Nacht zum Sonntag unterwegs nach Hause. Auf der B 92 in der Nähe von Kulm am Zirbitz dürfte der 25-jährige Lenker zu schnell unterwegs gewesen sein: Sein Wagen kam ins Schleudern und schoss über die steile Böschung hinaus. Alle Insassen wurden verletzt.

Der 25-Jährige rannte davon. Nach drei Kilometern entdeckte er einen Pkw bei einem Bauernhof, unversperrt und mit Zündschlüssel in der Mittelkonsole. Weit kam er nicht, denn der 26-jährige Besitzer blockierte den Weg mit seinem Traktor. Dann hielt er den Kärntner fest, bis die Polizei kam. Den Alkoholtest verweigerte der Lenker.