Unbekannte Täter setzten in Tirol mechanisches Puppenspiel in Brand

Bisher unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 9 Uhr am Parkplatz vor dem Gasthof "Kundler Klamm" in Kundl (Bezirk Kufstein) ein mechanisches Puppenspiel in Brand gesteckt. Polizeiberichten zufolge wurde zudem eine Geldkassette, in der sich ein niedriger Geldbetrag befunden haben dürfte, vom Puppenspiel gerissen und einige Meter weiter leer aufgefunden. Das mechanische Puppenspiel wurde durch das Feuer völlig zerstört.

Die Exekutive bezifferte den entstandenen Schaden auf einen fünfstelligen Eurobereich. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kundl unter der Nummer 059133 - 7215 zu melden.