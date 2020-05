Umstrittenes Kunstobjekt in der Nacht abgefackelt

Das Kunstobjekt „gehört weg“: Mit diesen Worten rechtfertigte sich ein 37-jähriger, geistig verwirrter Mann am Sonntag vor der Polizei in Leibnitz. In der Nacht hatte er im alkoholisierten Zustand ein Auto an der Mariensäule am Hauptplatz angezündet – aber nicht irgendein Auto, sondern ein Kunstwerk von Werner Reiterer. Der Schaden: Rund 35.000 Euro.

Die Installation „Crash“ zeigt einen Pkw nach einem Frontalzusammenstoß. Der einheimische Künstler hat sie anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Stadterhebung von Leibnitz gestaltet. „Das Werk ist kontrovers diskutiert worden, was in der Kunst auch erwünscht ist. Aber eine mutwillige Zerstörung geht zu weit“, sagt Reiterer entsetzt. Seit der Eröffnung im September wurde das Auto wiederholt Opfer von Vandalenakten: Scheiben wurden eingeschlagen und das Dach niedergedrückt.

Ob gezielter Hass oder eine Spontanaktion hinter der Tat steht, ist noch unklar. Am Montag wird das Wrack entfernt.