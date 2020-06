Umstrittener Auftritt von Frei.Wild

Eine Stunde vor dem offiziellen Einlass stehen Daniel und Sabrina schon vor dem Tor. Er ist Landschaftsgärtner-Meister, sie gelernte Floristin. „Ich mag einfach die Wahrheit in ihren Texten“, sagt sie, während er sich über die Etikettierung der Fans ärgert. „Das ist einfach unter aller Sau, das wir alle als Nazis beschimpft werden.“ David nippt an seinem Bier und vergleicht die Band mit Volksmusikern. „Die singen auch alle von der Heimat. Da sagt keiner was.“

Ein Grüppchen von 50, 60 Demonstranten wird durch Dutzende Polizisten von der Fangemeinde getrennt. „Say it loudly, say it clear, Frei.Wild is not welcome here“, skandieren sie. Die Fans kontern mit dem Refrain aus dem Song „Land der Vollidioten“: „Wir sind keine Neonazis, wir sind keine Anarchisten, wir sind gleich wie ihr.“

Die Polizei kann aber beruhigt wieder abziehen, befürchtete Ausschreitungen bleiben aus – vor dem Konzert wie nachher. „ Graz, wir lieben euch“, ruft Sänger Burger dann auch ganz artig ins Publikum und beteuert erneut, man habe mit rechts nichts am Hut.