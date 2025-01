Österreicher starb als Soldat im Ukraine-Krieg

Ein österreichischer Staatsbürger ist offenbar als Soldat bei Kampfhandlungen in der Ukraine ums Leben gekommen. Das Außenministerium in Wien bestätigte der APA am Donnerstagabend den Tod eines 30-jährigen Mannes. Zuvor hatte die Tageszeitung Österreich von dem Fall berichtet.

Beim Toten soll es sich um ein hierzulande nicht unbekanntes Mitglied der rechtsextremen Identitären Bewegung handeln.

Mehr Infos folgen, sobald mehr bekannt ist.