Überflutung: Energiekonzern kontert mit geharnischter Kritik

Massive Niederschläge und daraus resultierende Hochwässer sind elementare Naturereignisse, auf die Kraftwerke und deren Betrieb kaum Einfluss haben, heißt es in dem Schreiben. Laufkraftwerke sind keine Hochwasserschutzanlagen, können aber im Bereich der Rückstaudämme Überflutungen verhindern oder verringern. Genau das habe man auf einer Länge von 150 Kilometern auch gemacht, argumentiert der Konzern: In mehreren Kraftwerken sei der Stauraum angesenkt und der Durchfluss erhöht worden.

Die tatsächlichen Niederschlagsmengen überschritten die prognostizierten Werte jedoch um 30 bis 350 Prozent, heißt es vom Verbund. Neben der Drau habe auch die Lavant extremes Hochwasser geführt. Es besteht kein Verursachungszusammenhang zwischen den behaupteten Schäden und den Draukraftwerken, lautet demnach die Schlussfolgerung des Verbunds. Diese Schäden listete die Gemeinde penibel auf, vom Spielplatz bis zur Ausrüstung der Feuerwehr.

Der Verbund geht in der Abwehr der Klage aber auch gleich selbst zum Angriff über: Der Hochwasserschutz in Lavamünd sei dürftig, obwohl sich die Gemeinde in einem Hochwassergebiet befinde.