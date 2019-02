Überfall auf Grazer Wettcafe: Täter flüchtete mit Beute

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag in Graz ein Wettcafe überfallen. Der Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und verlangte Bargeld. Nachdem er sich aus der Kassenlade bedient hatte, wollte er auch den Tresor plündern, der aber leer war. Der Räuber flüchtete zu Fuß, eine Fahndung verlief negativ. Verletzt wurde niemand, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Der mit einer Sturmhaube maskierte Täter hatte das Lokal in der Eggenberger Straße im Bezirk Lend gegen 20.45 Uhr über den Haupteingang betreten. Er hielt eine Faustfeuerwaffe in der rechten Hand und ging in Richtung Theke, wo er die 21-jährige Angestellte bedrohte. Das Geld aus der Kassenlade stopfte er in seine Hosen- und Jackentaschen. Der Räuber flüchtete über den Haupteingang und rannte zu Fuß in Richtung Westen davon. Während der Tat befanden sich neben der Kellnerin mehrere Gäste im Lokal.