Über 100 km/h zu schnell: Pkw eines Vorarlberger Rasers beschlagnahmt

Ein alkoholisierter 27-jähriger Autofahrer ist am Faschingsdienstag in Dornbirn mit über 100 km/h zu schnell unterwegs gewesen. Die per Lasermessung festgestellte Geschwindigkeit betrug 171 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer, wie die Polizei informierte. Der 27-Jährige wurde angehalten, ein entsprechender Test ergab eine Alkoholisierung mit 1,04 Promille. Er musste nicht nur seinen Führerschein abgeben, auch sein Auto wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.

Der 27-Jährige wurde gegen 15.40 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Es erfolgen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn.