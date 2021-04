Trübe Aussichten: Die Sonne bleibt im Lockdown

Temperaturen im einstelligen Bereich, dicke Wolken und Regenschauer – auch das ist Frühling, wie es uns das Wetter gerade zeigt. In den vergangenen Tagen war mancherorts sogar noch eine beachtliche Schneedecke dazugekommen. Mit der weißen Pracht ist es vorerst zwar vorbei, aber so richtig warm und angenehm wird es weiterhin nicht.

„Die kalten Luftmassen brauchen jetzt einige Zeit, um sich etwas zu erwärmen. Bis inklusive dem Wochenende ist keine Wetteränderung in Sicht“, sagt Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes. Es scheint also, als würde sich auch die Sonne an die Ausgangssperren halten und sich an den Regelungen im Osten orientieren. Der Frühling dürfte nämlich – ebenso wie das normale Leben in Wien und Niederösterreich – noch mehrere Wochen auf Sparflamme fahren. Mit einer kleinen Ausnahme: Dienstag und Mittwoch könnten die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich klettern. Bis zu 18 Grad werden erwartet. Das sei laut dem Meteorologen aber nur ein kurzes Zwischenspiel.