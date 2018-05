Treffpunkt Wien: Miss Café Puls trifft Herrn Wein

Nächsten Samstag wird Johanna Setzer ausnahmsweise am Wochenende auf Puls4 zu sehen sein. Anlässlich der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle wird es ab 10.30 Uhr eine Sondersendung geben. „Ich stell’ mir vor, dass das in den 60ern auch so eingeschlagen hat, als Prinz Rainier Grace Kelly aus Hollywood geholt hat – und das Fürstentum auf einmal in war.“ Den Royal-Hype habe Kate nach dem Tod von Diana wieder eingeläutet. Und Meghan Markle führe ihn fort.

Hat sie einen der Royals schon einmal getroffen? „Ich nicht, aber mein Kollege Andi Seidl, hat er mir erst letztens erzählt. Er hat in den frühen 90ern im Winter in Lech als Koch gearbeitet – und dabei die gesamte Königsfamilie auf der Piste gesehen.“

Apropos Urlaub. Was steht bei ihr heuer noch an? Im Herbst möchte Johanna Setzer zum ersten Mal seit zehn Jahren nach Portugal. Maskenbildnerin Almira besuchen. Und bis es soweit ist, holt sie sich das Portugalfeeling in der Schwarzhorngasse 8, in ihrem Little Portugal.

Sonderprogramm zur royalen Hochzeit

Café Puls Royal: Am Hochzeitssamstag, 19.5., findet ab 10.30 Uhr eine Sondersendung auf Puls4 statt. Johanna Setzer und Andreas Seidl werden über Prinz Harry, Meghan Markle und Besonderheiten der royalen Hochzeit berichten. Ab 13 Uhr unsere Zeit wird die Hochzeit dann live übertagen.