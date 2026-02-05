Trauerfeierlichkeiten für Linzer Altbischof Aichern beginnen

Zuvor werden Trauerfeierlichkeiten in Linz und St. Lambrecht begangen. Heute, Donnerstagabend, besteht von 19.00 bis 20.00 Uhr die Möglichkeit, sich in der Turmkapelle des Mariendoms von Bischof Aichern, der dort aufgebahrt ist, zu verabschieden.

Am Freitag beten die Mitglieder des Domkapitels um 7.45 Uhr die Laudes beim Sarg, danach kann man sich den ganzen Tag persönlich verabschieden, ehe nach dem Abendgottesdienst ab 19.00 Uhr eine Totenwache stattfindet. Der Sarg wird dafür vor den Altar gebracht, wo er auch am Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr für eine Verabschiedung bleibt. Um 12.00 Uhr folgt das feierliche Requiem mit Bischof Scheuer. Dieses wird auf ORF III bzw. auf ORF ON live übertragen.

Nach den Trauerfeierlichkeiten in Linz wird der Sarg mit der sterblichen Hülle des ehemaligen Bischofs in sein Heimatkloster St. Lambrecht überstellt und am Sonntag ab 11.30 Uhr in der Stiftskirche St. Lambrecht aufgebahrt. Am Montag um 14.00 Uhr wird ein Requiem in der Stiftskirche gefeiert, dem Abtpräses Johannes Perkmann vorsteht. Die Einsegnung nimmt der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl vor. Danach folgt die Beisetzung in der Äbtegruft der Stiftskirche unter der Leitung von Abt Alfred Eichmann. Aichern war vor seiner Bischofsernennung in Linz Abt von St. Lambrecht.