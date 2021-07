Traktor kippte um: Drei Kleinkinder verletzt

Zwei schwere Unfälle mit Traktoren haben sich Dienstagabend ereignet. Vier Verletzte, darunter drei Kleinkinder forderte ein Traktorunfall in Bad Wimsbach-Neydharting (Bezirk Wels-Land). Das Zugfahrzeug, das ein 38-Jähriger in Begleitung seiner fünfjährigen Tochter, seines dreijährigen Sohnes und eines fünfjährigen Nachbarsbuben lenkte, war aus vorerst unbekannter Ursache umgestürzt. In der Kärntner Gemeinde Glanegg (Bezirk Feldkirchen) spießte ein 46 Jahre alter Bauer versehentlich seinen 78-jährigen Vater mit einer am Traktor montierten Silogabel auf.

Kurz vor 18.00 Uhr kippte der Traktor in Kärnten auf einem Privatgrundstück in einer Rechtskurve um. Helfer befreiten den Mann und die drei Kinder. Der Lenker, sein Sohn und der andere Bub wurden leicht verletzt. Die Tochter musste vom Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen werden.