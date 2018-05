Tourismus im Westen drängt auf höhere Zimmerpreise

Josef Hackl, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Tirol, blies ins selbe Horn. „Wir sind speziell im Sommer viel zu billig“, sagt er und sieht ebenfalls die Zeit gekommen, um an der Preisschraube zu drehen. Die Kosten würden den Betrieben nämlich bereits davonlaufen. Hackls Pendant in Vorarlberg, Elmar Herburger, sieht die Situation in seinem Bundesland gleich gelagert und hält ein Anheben der Preise für überfällig. „Spätestens jetzt ist dafür der richtige Zeitpunkt. Wir liegen als Destination voll im Trend. Im Konkurrenzkampf darum, Gäste zum Kommen zu animieren, wird von manchen übertrieben.“ Vor allem in der Vor- und Nachsaison seien die Preise zu niedrig, sagt er.

Eine höhere Wertschöpfung hält auch der Salzburger Tourismus-Spartenobmann Albert Ebner für notwendig, damit Österreich auch weiter nicht als Massen-, sondern als Qualitätstourismusland wahrgenommen werde. Viele Betriebe würden wegen der vielen Auflagen und dem Investitionsdruck kaum vom Nächtigungsboom der vergangenen Jahre profitieren.

Der Hotelier aus Hintersee im Flachgau ist aber skeptisch, was eine „höhere Preisdurchsetzung“ betrifft, wie es von den Tiroler Kollegen angestrebt wird: „Ich glaube, das wird erst einmal der Markt regeln. Ich sehe das als Wunsch ans Christkind, dass man da alle dorthin (zu höheren Preisen, Anm.) drängt.“