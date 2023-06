Toter in Salzburger Wohnung: Polizei ermittelt auf Hochtouren

Nach dem gewaltsamen Tod eines 52-jährigen Mannes in der Stadt Salzburg laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. "Die am Tatort sichergestellten Spuren werden derzeit ausgewertet und abgeglichen, etwa Finger- und Schuhabdrücke und DNA-Proben", sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Freitag zur APA. "Parallel laufen die Befragungen und Vernehmungen, um das Umfeld des Opfers zu durchleuchten." Hinweise auf ein Motiv oder einen möglichen Täter gebe es noch nicht.