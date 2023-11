Tödlicher Arbeitsunfall in Tirol

Ein 54-Jähriger ist am Mittwochabend bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb im Tiroler Schwaz tödlich verunglückt. Der Mann dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen seinem Stapler und einem Metallregal eingeklemmt worden sein, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.