Tödliche Überdosis: Freispruch für Arzt

Vier Jahre lang haben Sabine und Michael Hardt nach dem tra­gischen Tod ihres 23-jährigen Sohnes Dominique dafür gekämpft, die Vorkommnisse in einer Arztpraxis im Bezirk Baden ans Tageslicht zu bringen. Mit dem Gerichtsurteil von Dienstag endet die Hoffnung der Familie auf "ein wenig Gerechtigkeit". Der wegen fahrlässiger Tötung und Suchtgifthandel angeklagte Arzt (44) wurde (nicht rechtskräftig) freigesprochen.

Dominique war drogenabhängig und machte 2008 einen Entzug in der Landesnervenklinik Mauer-Öhling. Am 9. November, nur wenige Tage nach seiner Entlassung, starb der 23-Jährige in Pfaffstätten an einer Überdosis des Drogenersatzmittels Substitol. Es stellte sich heraus, dass er von dem angeklagten Arzt ein Rezept für insgesamt 90 Kapseln ausgestellt bekommen hatte.