Tod im Faaker See: Badbetreiber im Visier

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen die Eltern, aber primär gegen den Badbetreiber. Wie der KURIER erfuhr, gilt ausgerechnet der Bereich um die Sandbank – sie ist Namensgeber des Bades und beliebter Tummelplatz für die Kinder – als gefährlich. „Hier mündet ein Bach (der Woronitza-Bach, Anm.) in den See. Dabei handelt es sich nicht um einen reißenden Fluss, aber das Rinnsal sorgt für eine leichte Strömung. Das erklärt auch, warum wir den Buben relativ weit entfernt vom Ufer gefunden haben. Und das Ufer selbst ist in diesem Bereich erst flach und dann rasch abfallend“, sagt Michael Siter, Einsatzstellenleiter der Faaker Wasserretter, der beim Unfall vor Ort war.

Die Bezirkshauptmannschaft (BH) Villach Land hat das Areal rund um die Sandbank allerdings bereits vor dem Unfall beanstandet. Am 1. Juni erging an den Badbetreiber die Auflage, den Bereich besser abzusichern und dort einen Badewart zu beschäftigen. Zehn Tage später ereignete sich der Unfall. „Ob unsere Auflagen erfüllt wurden, muss die Staatsanwaltschaft klären“, sagt Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach-Land.

Sein Behörde müsse weiters prüfen, ob der Bescheid Rechtskraft erlangt habe, oder beeinsprucht wurde, heißt es von Staatsanwaltssprecher Markus Kitz. Prinzipiell gelte eine Einspruchsfrist von vier Wochen.

Die BH hat das Bad am 11. Juni, also am Tag nach dem Unglück geschlossen. „Und bis alle Auflagen erfüllt sind, bleibt es das auch“, erklärt Riepan. Der Badbetreiber, für den die Unschuldsvermutung gilt, äußert sich nur auf seiner Homepage zur Causa. „Aufgrund der behördlichen Unstimmigkeiten bleibt das Bad vorübergehend noch geschlossen. Danke für ihr Verständnis“, heißt es dort.