Tiroler Parteien wollen Grenzen für den Tourismus

Noch vor dem ersten Schneefall hat der Tiroler Wintertourismus zuletzt mehrfach Schlagzeilen gemacht: Von einer illegalen Bautätigkeit am Pitztaler Gletscher über das Kitzbühler Pistenband im Spätherbst und Skikartenpreisen auf Rekordniveau bis zu einer emotionalen Debatte über die roten Linien für den Skigebietsausbau im Land reicht die Palette.

Wie berichtet, steht eine Neuauflage des Tiroler Seilbahnprogramms an, das die Grenzen für Erweiterungen und Zusammenschlüsse von Skiresorts regelt. Und das nach Ansicht von Kritikern Tür und Tor für Erschließungen von noch unberührten Naturräumen öffnet.

Die FPÖ hat im Tiroler Landtag am Donnerstag eine Debatte über diese Verordnung eröffnet, die zwei Stunden hitzig geführt wurde. Und über der letztlich auch die Frage kreiste: Wohin soll der Tourismus in Tirol in Zukunft gehen und wann sind die Grenzen erreicht?