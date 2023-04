Tiroler FPÖ fordert strengere Strafen für Klimaaktivisten

Die Landeshauptstadt werde nun schon "lange genug terrorisiert", meinte Abwerzger. Von Grünen-Bürgermeister Georg Willi sei diesbezüglich nichts zu erhoffen, da er insgeheim mit den Aktivisten und deren Aktionen sympathisiere, so der Tiroler FPÖ-Chef und meinte in einem Seitenhieb auf die "Letzte Generation": "Auffallend ist, dass in der Ferienzeit so wie jetzt zu Ostern das Klima offenbar Pause hat." Die Aktionen der Aktivisten hatten in der Vergangenheit auch wiederholt zu scharfer Kritik der Innsbrucker ÖVP und ihres Vizebürgermeisters Johannes Anzengruber geführt.