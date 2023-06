Verfolgungsjagd mit Pkw, dann rettete Vater seinen Sohn aus Bach

Dramatische Momente spielten sich am Sonntagnachmittag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ab. Ein einjähriger Bub ist in Begleitung seines Vaters in einem unbeobachteten Moment in das rund eineinhalb Meter tiefe „Mühlbachl“ gefallen.

Das Kind wurde daraufhin von der Strömung abgetrieben.