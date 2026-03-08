Steine von Brücke geworfen: Autofahrer in Tirol getroffen
Am Sonntag wurde ein Autofahrer auf der A12 Inntalautobahn bei Innsbruck Ziel eines gefährlichen Vorfalls. Unbekannte Personen sollen gegen 12:35 Uhr Steine und Äste von der Sieglangerbrücke auf die vorbeifahrenden Fahrzeuge geworfen haben.
Ein 50-jähriger Österreicher, der zu diesem Zeitpunkt die Brücke mit seinem PKW passierte, wurde dabei getroffen.
Durch die herabgeworfenen Gegenstände wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Glücklicherweise blieb der 50-jährige Fahrzeuglenker bei dem Vorfall unverletzt, obwohl solche Attacken lebensgefährliche Folgen haben können.
Polizei sucht nach Hinweisen
Die Polizei ermittelt derzeit zu den mutmaßlichen Tätern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch keine Informationen über die Identität der Personen vor. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Sieglangerbrücke gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Innsbruck zu melden.
