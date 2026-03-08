Steine von Brücke geworfen: Autofahrer in Tirol getroffen

Am Sonntag wurde ein Autofahrer auf der A12 Inntalautobahn bei Innsbruck Ziel eines gefährlichen Vorfalls. Unbekannte Personen sollen gegen 12:35 Uhr Steine und Äste von der Sieglangerbrücke auf die vorbeifahrenden Fahrzeuge geworfen haben.

Ein 50-jähriger Österreicher, der zu diesem Zeitpunkt die Brücke mit seinem PKW passierte, wurde dabei getroffen.