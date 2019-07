Tirol: Bub nach Sturz in Bach schwer verletzt

Ein Achtjähriger ist am Donnerstag bei einer Wanderung mit seinem Vater im Bereich der Vilser Alm in Tirol (Bezirk Reutte) schwer verletzt worden. Der Bub hielt sich am Holzgeländer eines querenden Baches fest. Plötzlich brach der Holzbalken aus der Verankerung und das Geländer verlor seinen Halt. Der Achtjährige fiel daraufhin rund zweieinhalb Meter tief in den Bach, berichtete die Polizei.

Der Bub blieb im Bachbett liegen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen.