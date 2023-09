Tirol: Betrunkener ging in Polizeiinspektion und beschimpfte Beamte

Ein stark betrunkener 33-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag in der Polizeiinspektion Landeck rabiat. Der Mann war um kurz vor 3 Uhr in die Inspektion gekommen und sagte, dass er die Rettung brauche, weil er verletzt sei.

Dann soll er damit begonnen haben, die Beamten zu beschimpfen und zu bedrohen. Weil er damit nicht aufhörte, wurde er schließlich unter massiver Gegenwehr festgenommen. Dabei wurde ein Polizist verletzt.

Obwohl gegen den Mann ein Waffenverbot bestand, wurden bei seiner Durchsuchung zwei Messer gefunden. Der 33-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, teilte die Polizei mit.