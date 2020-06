Tirol: Berufssoldat schoss sich in den Fuß

Am Truppenübungsplatz Lizum-Walchen in Tirol ist es am Dienstag zu einem Zwischenfall mit einer Schusswaffe gekommen. Informationen des Militärkommandos zufolge hat sich ein Soldat mit seiner Pistole selbst in den linken Fuß geschossen.



Der Schwerverletzte wurde mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Es gehe ihm den Umständen entsprechend. Es wurde ein Untersuchungskommission eingesetzt, die den Vorfall untersuchen soll.

Erst im Juli erlitten auf dem Truppenübungsplatz Lizum-Walchen bei einem Unfall mit einem "Pinzgauer" vier Soldaten Verletzungen. Auf den heimischen Truppenübungsplätzen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Im Juli kam bei einem Panzerunfall auf dem Waldviertler Truppenübungsplatz Allentsteig ein Soldat ums Leben.