Tiroler Busfahrer wegen 15 Minuten Verspätung attackiert

Eine offenbar äußerst aggressive Frau hat Dienstagnachmittag im Tiroler Außerfern einen Busfahrer attackiert, weil der Bus um eine Viertelstunde verspätet war.

Nachdem die bisher unbekannte Frau in Biberwier zugestiegen war, wurde die Frau laut Polizei aufgrund der Verspätung rabiat. Sie biss den 65-jährigen Buslenker in den Arm, kratzte ihn an den Armen, packte ihn am Hals und zerriss ihm dabei das Hemd.

Dem Fahrer gelang es, die Frau in Nassereith aus dem Bus zu weisen und die Türen zu schließen. Am Mittwoch ging er schließlich zum Arzt und erstattete Anzeige.