Tirol: 18-Jähriger schoss bei Hochzeit aus Autofenster

Ein 18-Jähriger hat am Samstagnachmittag in Kufstein mit einer Schreckschusspistole aus einem Autofenster geschlossen. Der junge Mann, gegen den laut Polizei ein Waffenverbot besteht, lenkte sein Auto in einem Fahrzeug-Konvoi zu einer Hochzeit in Rosenheim. Er gab bei der Fahrt durch die Stadt mehrere Schüsse ab.

Die Polizei hielt den Konvoi - bestehend aus rund 15 Fahrzeugen - an und stellte die Schreckschusspistole sicher, die der 18-Jährige kurz vor der Kontrolle aus dem Beifahrerfenster geworfen hatte. Er zeigte sich geständig und wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.