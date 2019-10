Tierschutz geht in die (Hoch)Schule

Respektvoller Umgang mit Tieren fange nicht erst bei Katzen, Hunden oder Pferden an, erinnert Lea Mirwald vom Verein „ Tierschutz macht Schule“: „Es geht auch darum, wie baue ich eine einfache Insektenbox und bringe die Spinne damit aus der Wohnung, statt sie einzusaugen? Das sind Kleinigkeiten, die jeder machen kann.“

Auch Kinder – oder vielleicht gerade sie. Damit Kinder das nötige Handwerkszeug dazu lernen können, drücken Lehrer wieder die Schulbank. An der Pädagogischen Hochschule Steiermark startete soeben der erste Tierschutz-Lehrgang, der professionelle Ausbildung in dem Bereich verspricht, zeitlich passend zum Welttierschutztag am Freitag. Der Lehrgang dauert zwei Semester, findet geblockt an mehreren Wochenenden statt und ist für Lehrer im Rahmen der Fortbildung kostenlos.

Profi-Ausbldung erwünscht

Ein Angebot, das ankam, freut sich Rektorin Elgrid Messner. 25 Plätze gab es für die Premiere, doch es meldeten sich 40 Interessierte an. Der Lehrgang, der mit einem Zertifikat abschließt, ist für Lehrer der Pflichtschulen gedacht, es können jedoch auch Kindergartenpädagogen oder Lehramtsstudierende teilnehmen. Von jenen 25 Lehrern, die beim ersten Durchgang dabei sind, unterrichten zehn an Volksschulen, 15 an Neuen Mittelschulen, AHS oder BHS. „Viele Lehrer haben sich eine Professionalisierung in der Tierschutzbildung gewünscht“, erinnert sich Messner. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir diesen Lehrgang anbieten dürfen.“