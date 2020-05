Tierschützer empört: Kärntens letzter Luchs erschossen

Wildtiere sorgen im heurigen Sommer fast täglich für Aufregung in Österreich. So gilt Kärntens einziger Luchs seit mehreren Wochen als verschollen. Experten befürchten, dass "Alus" erschossen wurde.

"Alus" wurde erst im April 2014 in Tarvis angesiedelt. Nun fand man sein Funkhalsband im Kärntner Lesachtal in 1,80 Meter Höhe an einem Baum hängend, Blutspuren waren in der Umgebung aber keine zu sehen. "Die Person, die das Halsband aufgehängt hat, möge sich melden", ersucht Paolo Molinari, italienischer Wildbiologe. Er ist Leiter des Projekts "Progetto Lince Italia", zu dem die Ansiedelung von Luchsen im Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien zählt. "Sollte ’Alus’ gewildert worden sein, wäre das ein herber Rückschlag. Er ist wohl der einzige Luchs in Kärnten", erklärt Molinari. Kärntens Naturschutzexperte Bernhard Gutleb ist überzeugt, dass der Luchs Opfer eines Wilderers wurde. Der WWF Österreich schließt sich diesen Befürchtungen an. "Es ist unfassbar, dass jemand das kostenintensive Artenschutzprojekt zunichte macht", sagt WWF-Luchsexperte Christian Pichler.