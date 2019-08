Suchaufruf: Tierhandlung verkaufte irrtümlich Meerschweinchen

Familie und Tierhandlung arbeiten zusammen

Am 3. August wurden die Meerschweinchen dort an eine Familie mit zwei Kindern verkauft. Michaela M. will die Tiere ihres Sohnes zurück haben, denn sie waren seine Therapietiere, um den Tod des Vaters besser zu verarbeiten. Die Tierhandlung hat nun via Facebook einen Suchaufruf gestartet. "Ich bin mit der Tierhandlung in Kontakt. Wir versuchen gemeinsam, die Tiere zu finden", sagte Michael M. gegenüber dem KURIER. Auch wenn sie sehr traurig sei, habe sie absolut kein Verständnis dafür, dass es nun Hasspostings und Hass-Emails gegen die Tierhandlung gebe.

Als „Wiedergutmachung“ wurde der Familie angeboten, dass sie sich drei andere Meerschweinchen aussuchen könne. Hinweise unter: 01/271 12 98.