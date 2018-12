Tierärztekammer: Zertifikat für Hundehalter

Bundesweite Vereinheitlichung

Der verpflichtende Basiskurs solle jedenfalls österreichweit einheitlich sein. Die derzeit landesweit geltenden gesetzlichen Bestimmungen „ähneln einem Fleckerteppich“, sagt Schmid und meint weiter: „Die Kriterien und Regelungen der Bundesländer sind dabei so unterschiedlich, dass sie kaum verglichen werden können – eine Vereinheitlichung wäre wünschenswert.“ Die Anforderungen an die Sachkunde des Hundehalters weichen etwa zwischen den Ländern von 0 bis zehn Ausbildungsstunden ab – freiwillig bis verpflichtend.

Mit der erneuten Gesetzesverschärfung des Wiener Landtags wurde eine generelle Leinen- und Beißkorbpflicht für Listenhunde (Beispiele: Rottweiler, American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino) eingeführt. Ausnahmen gibt es etwa in umzäunten Hundezonen, in denen sich die Tiere ohne Leine und Maulkorb bewegen dürfen. In Hundeauslaufzonen ohne Zaun darf zumindest die Leine abgenommen werden. Auch die Alkoholgrenze von 0,5 Promille gilt in Zukunft für Listenhundebesitzer.

Eine Rassehundeliste ist für Fachtierarzt Schmid allerdings „fachlich nicht zu argumentieren“, da es nicht auf die Hunderasse ankomme. Auch Maulkörbe und Leinen seien im Endeffekt keine Lösungen des Problems. „Das Ziel ist es, ohne Leinen- und Beißkorbpflicht den Alltag mit dem Hund ohne Stress zu bewältigen“, sagt der Experte.