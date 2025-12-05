Tragödie im Urlaub: Österreicher (62) stirbt nach Husten

Eigentlich sollte der zweiwöchige Urlaub im Ferienort Kata im Südwesten der Insel Phuket (Thailand) für ein österreichisches Paar Erholung bringen. Doch die Auszeit endete in einer Tragödie, wie die Kronen Zeitung am Freitag berichtet.

In der Nacht auf Dienstag wurde die Frau gegen 5:30 Uhr durch heftiges Husten ihres Partners aus dem Schlaf gerissen. Nur wenige Augenblicke später brach der 62-Jährige vor der Balkontür zusammen, nachdem er - laut Aussagen der Frau gegenüber der Polizei - unruhig durchs Zimmer geirrt war.