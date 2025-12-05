Tragödie im Urlaub: Österreicher (62) stirbt nach Husten
Eigentlich sollte der zweiwöchige Urlaub im Ferienort Kata im Südwesten der Insel Phuket (Thailand) für ein österreichisches Paar Erholung bringen. Doch die Auszeit endete in einer Tragödie, wie die Kronen Zeitung am Freitag berichtet.
In der Nacht auf Dienstag wurde die Frau gegen 5:30 Uhr durch heftiges Husten ihres Partners aus dem Schlaf gerissen. Nur wenige Augenblicke später brach der 62-Jährige vor der Balkontür zusammen, nachdem er - laut Aussagen der Frau gegenüber der Polizei - unruhig durchs Zimmer geirrt war.
Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos: Österreicher stirbt in Thailand
Obwohl das Hotelpersonal sofort alarmiert wurde und umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet wurden, konnte der Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Laut lokalen Medien soll er seit Jahren unter Bluthochdruck gelitten und entsprechende Medikamente eingenommen haben. Am Abend hatte der Mann, während die Frau bereits schlafen gegangen war, noch bis zu drei Biere getrunken und einige Zigaretten geraucht.
Was letztlich zu seinem Tod führte, soll nun eine Obduktion klären.
