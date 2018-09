Teure Grundstücke: Grüne planen Volksbefragung über Bauland

„Ich hasse es einfach, wenn im Gemeinwesen einige wenige an Grund und Boden eine goldene Nase verdienen und sich andere das Wohnen nicht mehr leisten können.“ Der Innsbrucker Stadtchef Georg Willi, Grüne, ist ein Freund der direkten Sprache. Geht es um den leistbaren Wohnbau – auch einer der deutlichen Formulierung: „Gibt’s ein Grundrecht auf den maximalen Grundpreis?“, fragt Willi und antwortet mit seiner jüngsten Offensive selbst: nein. Der grüne Bürgermeister will nämlich über den Umweg einer Volksbefragung doch an rares Bauland kommen.

Montagabend, bei der Sondersitzung des Gemeinderates, wollen die Grünen einen entsprechenden Antrag einbringen. Es geht um die Vorbehaltsflächen: Das sind jene Grundstücke in Privateigentum, die vor Jahrzehnten als Bauland ausgewiesen wurden, aber nicht bebaut werden. 28 solcher Grundstücke hat Willi in Innsbruck ausgemacht. 450 Wohnungen könnten darauf errichtet werden, wenn der Flächenwidmungsplan demgemäß geändert würde: Bauland, das mindestens 2500 Quadratmeter groß und seit 15 Jahren brach liegt, kann sich die Stadt mit dem Hebel der Vorbehaltsflächen einverleiben.