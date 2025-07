Taborstraße: Drei Viertel der Anrainer sind unzufrieden

Streckenweise trostlos

Das kritisiert auch der Goldschmiedemeister Stefan Nikl. Er beruft sich dabei auf eine aktuelle Umfrage im Auftrag des „Einkaufsstraßenvereins Taborstraße-Karmelitermarkt“. Drei Viertel der 750 befragten Personen zeigen sich mit der Situation in der Taborstraße eher oder sogar sehr unzufrieden.

Im Vergleich mit der erst im Vorjahr runderneuerten Prater- wirkt die Taborstraße streckenweise sogar trostlos. Mehr als 80 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass diese traditionsreiche Einkaufsstraße hinter ihren Erwartungen zurückbleibt.

Jeder Zweite wünscht sich bezüglich des Angebots „mehr Qualität und weniger Ramsch“. Es fehle, so die Kritik von vielen, vor allem an Fachgeschäften, Nahversorgern und Gastronomie, aber auch an konsumfreien Zonen, die zum Verweilen einladen.

Viele Kommentare in der Umfrage beziehen sich auf den nördlichen Teil der Taborstraße. Ab der Kreuzung mit der Heinestraße fehlen Orte, an denen sich Anrainer gerne aufhalten, zur Gänze. Auch weil sich die dort parkenden Autos und der Straßenbelag ab dem späten Vormittag stark aufheizen.

Es verwundert nicht, dass sich drei Viertel der Befragten mehr Grünflächen und Bäume wünschen.