Suizidversuch auf der Straße: Lenker wegen Mordes angeklagt

Er habe „das Spiel beenden“ wollen, soll der Angeklagte seinem Psychiater gestanden haben. Vor Gericht kann sich der 39-Jährige nicht mehr genau erinnern: Er soll im Juli des Vorjahres auf der Ennstalbundesstraße bewusst in den Gegenverkehr gelenkt haben, um sich das Leben zu nehmen.

Dabei starb jedoch eine Frau. Die 59-Jährige konnte an diesem Montagnachmittag nicht mehr ausweichen wie die Lenker einiger Lkw-Lenker vor ihr, die der Mann zuvor schon anvisiert haben soll. Zeugen berichten beim Prozess am Dienstag von riskanten Überholmanövern des Slowenen: Die Staatsanwältin klagt Mord an. Der 39-Jährige habe es in Kauf genommen, dass bei seinem Suizidversuch ein Unschuldiger sterben kann.