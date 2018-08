Sturzflut in Italien: „Kann auch in Österreich passieren“

Wie eine Wasserwalze ist am Montag eine Sturzflut durch die Raganello-Schlucht im süditalienischen Kalabrien gerollt (der KURIER berichtete). Das beliebte Ausflugsziel verwandelte sich für mindestens zehn Wanderer in eine Todesfalle, 26 Menschen wurden lebend und zum Teil verletzt geborgen.

Sie dürften nicht bemerkt haben, wie stark es in den umliegenden Bergen geregnet hat. Sie wurden von den Wassermassen mitgerissen, die wie aus dem nichts durch das fast ausgetrocknete Bachbett der Schlucht schossen.

„So etwas kann auch bei uns passieren“, sagt der Tiroler Meteorologe Karl Gabl, der als Wetterpapst der Alpen gilt. In Österreich ist dem Präsidenten des Kuratoriums für Alpine Sicherheit kein vergleichbarer Fall bekannt. „Aber in der Schweiz sind bei so einem Unglück 1999 beim Canyoning 21 Leute ums Leben gekommen“, erzählt Gabl. Auch in diesem Fall sei oberhalb einer Schlucht ein Gewitter niedergegangen und löste binnen Minuten eine tödliche Sturzflut aus.

„Da gibt es kein Entrinnen“, sagt der Tiroler. Wie rasant ein Bächlein sich in reißende Fluten verwandeln kann, macht er an einem ebenfalls in der Schweiz dokumentierten Beispiel fest: „Dort ist ein Bach, der normaler Weise einen Durchfluss von zwei bis drei Kubikmeter hat, innerhalb einer Stunde auf 78 Kubikmeter angeschwollen.“