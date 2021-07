Stuntfahrer sprang mit Vespa von Kärntner Jauntalbrücke

ABD0054_20160915 - RUDEN - ÖSTERREICH: ZU APA0338 VOM 15.9.2016 - Der Stuntfahrer Günter Schachermayr springt am Donnerstag, 15. September 2016, mit einer Vespa von der 96m hohen Jauntalbrücke in Ruden, Kärnten. Er ist dabei an einem Bungeeseil befestigt. - FOTO: APA/GERT EGGENBERGER

© Bild: APA/GERT EGGENBERGER